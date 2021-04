Fredag eftermiddag er Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi rykket ud til havnen i Stubbekøbing, hvor en speedbåd er kæntret.

Politiet og redningsberedskabet blev tilkaldt på baggrund af en anmeldelse.

Ifølge vagtchef Lars Denholt var det en kvinde, som selv lå i vandet med redningsvest, der har kontaktet politiet.

»Vi har en helikoptere på stedet, som er over vandet lige nu. Den er i gang med at redde to af de fire personer op af vandet, fordi de ikke har redningsvest på,« sagde han kort efter anmeldelsen.

Man havde under redningsaktionen telefonisk kontakt til kvinden, og heldigvis kom alle op af vandet med livet i behold.

Dog er en person er i kritisk tilstand, fortæller politiet til Ritzau.

»Alle 4 er reddet op af vandet med helikopter og fløjet til Rigshospitalet – alle 4 er i live,« skriver politiet på Twitter.

Der er ikke overblik over, hvordan speedbåden er kæntret.

Derfor skriver politiet, at vidner, der har set båden inden/i forbindelse med uheldet, bedes ringe til dem på tlf. 114.