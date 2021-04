Tirsdag klokken 13:39 fik politiet og brandvæsnet en melding om, at der var ild i en villa i Ølstykke.

»Brandvæsnet har været ude at slukke denne her villabrand, og vi, politiet, er i gang med at undersøge, hvad det er, der er sket,« siger David Borchersem, som er vagtchef ved Nordsjællands Politi.

Der er ingen tilskadekomne ved branden, og politiet er heller ikke sikre på, hvordan den er opstået.

De er dog heller ikke helt færdige med branden endnu.

Brandvæsnet er stadig i gang. Foto: Mathias Øgendahl Vis mere Brandvæsnet er stadig i gang. Foto: Mathias Øgendahl

»Brandvæsnet er stadig i gang derude for at efterslukke,« siger vagtchefen og fortsætter:

»Vi har en hypotese om, at den er opstået ude i garagen, hvor beboerne var i gang med at arbejde med noget malemateriale.«

Det var dog tagkonstruktionen, der gik ild i.

Politiet kunne ikke sige noget om, hvem der meldte branden, eller hvem der bor i villaen.