Lige nu er både politi og brandvæsen til stede på en villavej i Farum.

Her kæmper brandvæsenet for at slukke den brand, der er opstået i en villa.

Man fik anmeldelsen klokken 12.48 og er stadig i gang med at forsøge at få kontrol over branden.

Politiet er også på stedet.

»Vi er til stede for at regulere trafik og assistere brandvæsenet,« siger vagtchef ved Nordsjællands Politi David Borchersen.

Branden er opstået i en villa på Furesøvej, og vagtchefen fortæller, at han sandsynligvis ved mere om en time, når man har fået den slukket.

Han fortæller dog, at der ikke har været mennesker inde i huset og derfor ikke er nogle tilskadekomne.

De nærmeste naboer skal lukke vinduer, hvis de kan mærke røg eller en kradsende fornemmelse i halsen, lyder det.