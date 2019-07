Politi og brandvæsen er massivt til stedet efter, at der er sket et syreudslip på Stålvej i Kolding.

Grunden er, at der er gået hul på en tank, hvori der blev opbevaret 1000 liter syre.

Det skriver jv.dk.

Til B.T. fortæller Sydøstjyllands Politi, at udslippet ikke har været til fare for nogen.

»Det er håndteret inde på virksomhedens grund. Ingen er kommet til skade, og det er heller ikke sådan, at det har været til fare for folk uden for virksomheden,« siger vagtchefen Jørn Bystrup.

Det næste skridt er nu at sikre sig, at det ikke giver nogen form for miljøforurening.

»Der er miljømæssige foranstaltninger, som er sat i værk. Men det gør man altid for at sikre sig, at det ikke går ud over miljøet,« siger Jørn Bystrup.

Der gik hul på en 1000 liters palletank.

Det skete, da den skulle læsses af fra en lastbil.

Nu er man så i gang med at læsse de sidste palletanke af, og derfor har politiet ikke forladt stedet endnu.

»Det kommer til at strække sig over nogle timer endnu,« siger Jørn Bystrup.

Det er endnu ikke oplyst, hvilken slags syre der er tale om.