En naturbrand er brudt ud i et sommerhusområde ved Vejers Strand.

Det skriver Sydjyllands Politi på Twitter.

Brandvæsen og politi er på vej derud.

Der er ikke melding om, at huse skulle være i brand – men der er stor fare for, at det kan ske, skriver politiet.

Derudover opfordrer de folk til at give plads til udrykningskøretøjerne.

Opdateres...