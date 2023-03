Lyt til artiklen

Sydjyllands Politi og brandvæsenet er lige nu på vej til Egernvej i Varde.

Det er de, fordi der er indgået anmeldelse om brand i en etageejendom.

Det skriver politikredsen på Twitter.

De henstiller videre til, at borgere holder tilbage for udrykningskøretøjer og oplyser, at de for nu ikke har flere oplysninger.

B.T. følger sagen.