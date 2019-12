At være ansat ved politiet eller brandvæsnet er ikke altid ufarligt.

Det fik betjente og brandfolk at føle lørdag aften i Holbæk.

For da politiet og brandvæsnet i løbet af aftenen rykkede ud til en række småbrande i området omkring Ladegårdsparken, blev de beskudt med fyrværkeri.

Et scenario som ikke er ukendt. Det fortæller vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestsjællands Politi, Jacob Olsen.

»Vores erfaring er at når offentlige myndigheder kommer ind i Ladegårdsparken, så bliver vi gjort til et mål,« siger han og fortsætter:

»Det dækker over en adfærd, hvor man skyder efter det, som man umiddelbart finder interessant,« fortæller Jacob Olsen til B.T.

Under lørdagens beskydning blev der også afbrændt en række skraldespande og små containere, fortæller vicepolitiinspektøren.

Hvem der stod bag afbrændningerne og den massive beskydning, som kan ses i videoen herover, ved politiet endnu ikke.

»Vi har ikke anholdt nogen. Vores succesrate er ofte lav. Når de er på hjemmebane og kender hver en krog i området, så er de oftest væk med det samme,« siger Jacob Olsen.

Han oplyser, at selvom der var mange mennesker og meget fyrværkeri at forholde sig til, så var der ingen personskader og ej heller materielle skader på politiets eller brandvæsnets køretøjer.

I de seneste dage har der været flere episoder rundt om i landet, hvor der er blevet skudt med fyrværkeri efter politi, brandvæsen og sågar tilfældige civile borgere. Ifølge Jacob Olsen minder lørdagens situation da også om de andre tilfælde.

»Den måde, de agerer på, ligner umiddelbart det, vi har set fra andre dele af landet, hvor man ikke nødvendigvis har et modsætningsforhold til dem, man skyder mod,« siger han.

Jacob Olsen oplyser, at der i løbet af det seneste døgn har været 24 anmeldelser om fyrværkeri, hvoraf de 11 har været fra Ladegårdsparken i Holbæk.

Derfor sætter politiet nu ekstra fokus på indsatsen i bydelen. Jacob Olsen opfordrer dog samtidigt forældrene i området til at tage en snak med deres børn.

»Forældre skal snakke med deres unge mennesker om deres opførsel, og hvad det i yderste konsekvens kan ende med. Det kan jo både give nogle skader, men også et retsligt efterspil,« siger han og fortsætter:

»Det virker ikke til, at de tænker handlingen til ende, når de gør det, så jeg tror på, at det kan have en effekt, hvis man taler med sine børn om det,« siger Jacob Olsen.