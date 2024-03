Både politi og brandvæsen har torsdag eftermiddag været til stede på Rugårdsvej i Odense, hvor man er i gang med en såkaldt højderedningsopgave.

Det skriver Fyns Politi på X.

'Vi er ved at være færdige på Rugårdsvej. Vi fik hjulpet en person ned fra et byggeområde uden nogen former for tilskadekomst,' skriver politiet, der ikke har flere oplysninger at dele om aktionen.