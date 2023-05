Politi og beredskab er tirsdag til stede ved Munkebjergskoven øst for Vejle, hvor man er i gang med efterforskning.

Fotos fra stedet viser politi og beredskab på arbejde ved skoven i mørke tidligt tirsdag morgen.

»Sydøstjyllands Politi kan bekræfte, at der er en politimæssig indsats ved Munkebjergskoven i forbindelse med en mistænkelig hændelse,« oplyser kommunikationsenheden hos Sydøstjyllands Politi over for B.T.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

»Hændelsen undersøges nu nærmere,« tilføjer man.

B.T. følger sagen