Nordsjællands Politi og beredskab er torsdag aften til stede ved Haldor Topsøes hovedkvarter i Lyngby.

Her gik en alarm i gang for omtrent en time siden, da en kemisk reaktion i en af virksomheden, der producerer heterogen katalyse til kunstgødning, beholdere udviklede sig og skabte risiko for eksplosion.

Den kemiske reaktion er nu indkapslet, og beholderen, der ved hændelsen blev utrolig varm, er under afkøling, fortæller vagtchef Dyre Sønnicksen.

Foreløbigt er der dog spærret af i området omkring virksomheden.

»Vi bliver på stedet, indtil vi er helt sikre på, at den kemiske reaktion er neutraliseret. Vi afventer derfor svar fra røgdykkerne,« fortæller Dyre Sønnicksen.

Han tilføjer, at Haldor Topsøes sikkerhedsleder desuden er på stedet, og at deres sikkerhedsprocedure har fungeret fint under hændelsen.

Politiet modtog anmeldelsen om hændelsen klokken 17.16. Ingen personer er kommet til skade under hændelsen.

Opdateres...