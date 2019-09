Mandag eftermiddag er der sket et færdselsulykke i Aabenraa.

En enkelt person er blevet kørt til tjek på hospitalet.

Det skriver Sydjyllands Politi.

Ulykken er sket på Rugkobbel ved Aabenraa Rådhus.

Vejen var tidligere spærret i begge retninger, men den er nu blevet åbnet igen.

Tidligere kunne vagtchefen fortælle, at der var tale om en større ulykke.

»Det eneste, vi kan sige lige nu, er, at der er tre biler indblandet, og en enkelt person er fastklemt,« forklarede vagtchefen til B.T.

»Men vi er på stedet nu og arbejder på sagen,« sagde han.

Politiet har efterfølgende uddybet, at det var en kvinde, der var teknisk fastklemt, og hende har de så frigjort.

Hun er blevet kørt til sygehuset for at blive tjekket for en sikkerheds skyld.

Men umiddelbart er der ingen personskade, siger vagtchefen.

De ved endnu ikke, hvordan ulykken er sket.