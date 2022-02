En mand besluttede sig lørdag aften for at tage en svømmetur i kanalen ved Børskaj i København.

Det fik politiet en anmeldelse om og var straks til stede ved vandet herefter, fortæller vagtchef ved Københavns Politi Martin Keiberg.

Politi og ambulancevæsen vurderede dog ved deres ankomst, at manden selv var i fin stand til at svømme over kanalen.

»Han er hoppet i vandet fra den ene side af kanalen, og vi står ovre på den anden side og hjælper ham op,« siger Martin Keiberg.

Ifølge vagtchefen var manden højst sandsynligt hoppet i med vilje, men hvorfor vides ikke:

»De vurderede derude på stedet, at han svømmede fint, så derfor ventede man på, at han selv kom op.«

Manden – hvis identitet vagtchefen ikke vil komme yderligere ind på – kom ind i en ambulance, da han kom op fra vandet og blev kørt til tjek på skadestuen.

»Han har jo selvfølgelig været nede i noget koldt vand, og om det kan have betydning helbredsmæssigt på længere sigt, kan jeg ikke sige noget om,« siger Martin Keiberg og understreger, at manden tilsyneladende havde det fint, da han kom fra den lille svømmetur.