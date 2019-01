Fyns Politi kan nu 'med stor sandsynlighed konkludere', at der ikke er udenlandske statsborgere blandt de otte omkomne i onsdagens togulykke på Storebæltsbroen.

Ikke desto mindre er politiet torsdag eftermiddag endnu ikke klar til at sige mere om de dræbtes identiteter, ud over at der er tale om tre mænd og fem kvinder.

'Politiet er rimeligt sikre på, hvem fire af ofrene er, og i løbet af torsdagen har politiet også fået en god formodning om, hvem de øvrige fire personer er,' skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Den endegyldige identifikation udestår dog fortsat. På grund af de meget voldsomme læsioner på de afdøde er politiet nødsaget til at anvende dna og tandkort i arbejdet med identifikationen.

'Der bliver gjort alt, hvad der er muligt, for at få de omkomne endeligt identificeret så hurtigt som overhovedet muligt, så de pårørende kan få vished,' skriver politiet i pressemeddelelsen.

'Fordi politiet nu har en god formodning om, hvem de omkomne er, så kan politiet nu også med stor sandsynlighed konkludere, at der ikke er udenlandske statsborgere blandt de omkomne,' lyder det videre.

Den tragiske togulykke er gradvist gået fra slemt til værre og kulminerede torsdag morgen, da politiet kunne oplyse, at der i det havarerede lyntog var fundet yderligere to dræbte. Således gik dødstallet fra seks til otte.

Den allerførste melding fra den presseansvarlige i DSB onsdag morgen lød på, at otte personer var 'kommet lettere til skade, da toget bremsede hårdt op'.

Men nu er status altså, at otte blev dræbt, og at 16 kom til skade. En togulykke i det omfang er ikke set i Danmark siden 1988.