Nordjyllands Politi efterlyser en kvinde, som senest er set tirsdag, og nu offentliggør politiet fotos af hende.

Kvinden er 57-årige Majbritt, som er forsvundet efter, at hun blev set ved en Løvbjerg-forretning i Brønderslev i Nordjylland.

Politiet beretter dog, at Majbritts telefon har været aktiv kl. 19.15 tirsdag i området omkring Sæby.

Nordjyllands Politi offentliggør i samme ombæring foto af Majbritt samt af den bil, som hun er kørt i ukendt retning i.

Det er en sølvgrå Fiat Panda med registreringsnummer CV 22815.

Foto: Nordjyllands Politi / Privatfoto Vis mere Foto: Nordjyllands Politi / Privatfoto

Majbritt beskrives desuden som:

57 år

164 høj

Alm. af bygning

Lyst, skulderlangt hår

Iført en knælang grøn jakke eller en sort kort jakke.

»Vi vil gerne i kontakt med vidner, som kan have set Majbritt, eller den grå Fiat Panda, som vi antager, hun er kørt i,« siger politikommissær Michael Karstenskov i en meddelelse.

Foto: Nordjyllands Politi / Privatfoto Vis mere Foto: Nordjyllands Politi / Privatfoto

»Særligt beder vi offentligheden være opmærksomme i området omkring Sæby, men samtidig er det vigtigt at understrege, at Majbritt lige så vel kan befinde sig i et helt andet område,« siger han.

»På nuværende tidspunkt mangler vi en 'milepæl' i eftersøgningen, hvorfor vi har brug offentlighedens hjælp til at finde Majbritt – eller komme med oplysninger i sagen. Jeg vil gerne understrege, at man ikke skal tøve med at ringe. Hellere en henvendelse for meget, end en for lidt,« siger Michael Karstenskov desuden.

Nordjyllands Politi er i løbende dialog med de pårørende, som er meget bekymrede for Majbritt.

Nordjyllands Politi opfordrer borgere med oplysninger, der kan hjælpe i sagen, til at henvende sig på telefon 114.