En kvinde og fire mænd fra det københavnske bandemiljø kræves fængslet ved retsmøde onsdag.

Mens en ung mand afsonede en lang straf for narkotika i Vestre Fængsel, fordrev han noget af tiden med at dirigere fordeling af kokain uden for murene. Stoffet blev leveret af bude på cykler og knallerter.

Det mener en specialgruppe i politiet, som har rejst sigtelse mod fire unge mænd og en kvinde.

De fem fremstilles for en dommer med krav om varetægtsfængsling onsdag, oplyser Særlig Efterforskning Øst. Alle har forbindelse til det københavnske bandemiljø, lyder det i en pressemeddelelse tirsdag.

Manden i Vestre Fængsel afsonede en straf på fængsel i syv år og seks måneder.

Alligevel kunne han i efteråret indtage en "delvis styrende rolle i netværket af såkaldte hvide bude, der på bestilling fragter stoffer ud til køberne", hedder det.

Vicepolitiinspektør Torben Henriksen ønsker ikke over for Ritzau at gå i detaljer med, hvordan manden kunne indtage en styrende rolle.

- Vi er ikke færdige med efterforskningen, og de nærmere omstændigheder vil jeg ikke ind på, siger han.

Vicepolitiinspektøren understreger, at politiet ikke ønsker at rejse tvivl om de forhold, som afsonere har i lukkede fængsler.

- Vi har en god tradition i Danmark for, at afsoning sker under humane vilkår, og at man har ret til for eksempel besøg. Man sidder jo ikke totalt isoleret fra omverdenen, når man afsoner, siger Torben Henriksen.

Nok så tankevækkende er det ifølge vicepolitiinspektøren, at den relativt hårde dom tilsyneladende ikke - såfremt sigtelsen holder vand - har afskrækket den 23-årige fra på ny at kaste sig ud i narkokriminalitet.

Budene har ifølge sigtelserne haft travlt. Fra sidste sommer og frem til januar skal der være blevet distribueret i alt cirka fire kilo kokain.

Politifolk har tirsdag ransaget ti forskellige adresser i København, på Midtsjælland og på den københavnske vestegn i forbindelse med anholdelserne.

