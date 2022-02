Iført skudsikre veste foretog Nordjyllands Politi torsdag eftermiddag en anholdelse i en lejlighed på Fyrkildevej i det østlige Aalborg.

Det bekræfter vagtchef ved Nordjyllands Politi, Bruno Brix.

»Vi var mange patruljer derude. Det viste sig at være et husspektakel i en lejlighed mellem en kvinde og en mand,« lyder det fra vagtchefen.

Det er manden, som politiet har anholdt.

Han er sigtet for trusler over for kvinden, som han bor sammen med i lejligheden.

Hvorfor var det nødvendigt med skudsikre veste?

»Vi fik at vide, at manden truede med en kniv. Det gjorde han også, men ikke direkte over for kvinden. Det har været gennem en dør,« siger vagtchefen.

Han oplyser desuden, at ingen personer er kommet til skade i forbindelse med hændelsen.