Politiet har onsdag ransaget to adresser og sigter Urban CPH og Urban Assist for at overtræde taxiloven.

Københavns Vestegns Politi har onsdag formiddag ransaget to adresser med relation til firmaet Urban Go. Det skyldes, at politiet mistænker Urban Go for at drive ulovlig taxivirksomhed.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Det er en adresse i Glostrup og en på Frederiksberg, som er blevet ransaget.

I forbindelse med ransagningerne har politiet sigtet firmaerne Urban CPH og Urban Assist for at overtræde taxilovens paragraf fire og fem.

Paragrafferne handler om henholdsvis tilladelser til erhvervsmæssig persontransport og tilladelse til at drive kørselskontor.

Urban Go er ifølge firmaets egen hjemmeside en "deleøkonomisk transport-app", der tilbyder "transportservice" i Storkøbenhavn og på hele Sjælland.

- Du kan altid køre med - blot der er en fragtgenstand med i bilen, skriver firmaet på hjemmesiden.

Urban Go åbnede i Danmark, kort tid efter at kørselstjenesten Uber lukkede ned. Uber kørte i Danmark fra 2014 til 2017, men lukkede i Danmark, efter at en ny taxalov blev indført.

Urban Go formidler ligesom Uber kontakt mellem privatbilister og folk, der har brug for en køretur. Firmaet blev med det samme meldt til politiet af Trafikstyrelsen for ulovlig taxakørsel.

I 2018 fortalte Urban Go's ejer, Lars Hjartbo, at der en væsentlig forskel på de to.

- Vi er en transporttjeneste. Det betyder, at man skal have en fragtgenstand for at køre med.

- Der er for eksempel mange, der har brug for at få transporteret deres kuffert til lufthavnen eller have en cykel med bag på bilen. Og så kan de selv få et lift med, hvis de vil, sagde han til Ritzau.

Urban Go startede i første omgang tjenesten under navnet UBR City. Men efter et opkald fra Uber, der mente, at UBR mindede for meget om Uber, skiftede selskabet navn.

/ritzau/