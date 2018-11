Politiet er nervøs for, at skyderier mellem grupperinger på den københavnske vestegn kan eskalere over tid.

Tidligt fredag morgen arbejder Københavns Vestegns Politi i et boligområde på Vildtbanevej i Ishøj, efter at der sent torsdag aften blev affyret skud på stedet.

Det fortæller vagtchef Lars Jørgensen.

- Der er umiddelbart ingen tekniske spor, som indikerer, at nogen personer skulle være ramt. Desuden er vi i tæt kontakt med hospitalerne, og der er ikke meldinger om, at nogen skulle være indbragt med skudlæsioner, siger han.

Politiet fik anmeldelsen om skud torsdag klokken 22.36. Anmeldelsen gik på, at der var affyret fem skud under en viadukt på Vildtbanevej i Ishøj.

- Vi arbejder stadig derude. Blandt andet for at finde ud af præcist hvor mange skud der er blevet afgivet, siger vagtchefen kort før klokken fire fredag morgen.

Han bekræfter, at skuddene er blevet affyret under en viadukt.

Den seneste tid har der været flere skyderier på åben gade på den københavnske vestegn. Politiet er da også af den overbevisning, at torsdagens skyderi har forbindelse til nogle af de øvrige skyderier.

- Vi er i tvivl om, hvad det er for nogle grupperinger, der har en form for disput. Men vi er nervøse for, at det kan eskalere over tid, siger Lars Jørgensen.

- Der er ikke tale om Hells Angels og Bandidos, men mere løse grupperinger. Men det skal vi nok få styr på, tilføjer han.

Der er ingen anholdte i forbindelse med torsdagens skyderi.

/ritzau/