Det er tilsyneladende væltet ind med tips om den mystiske bil, der er blevet sat i forbindelse med Mia Skadhauge Stevns forsvinding.

I hvert fald melder Nordjyllands Politi onsdag morgen, at de har fået nok tips om det mørke køretøj.

'Vi har fået nok informationer ind vedrørende det eftersøgte køretøj, som vi arbejder videre med. Tak for jeres hjælp. Efterforskningen i sagen fortsætter,' skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

'Vi er naturligvis stadig interesserede i andre informationer i sagen, der skal gå til telefon 114,' lyder det yderligere.

Hvad 'nok informationer' om bilen helt præcist dækker over arbejder B.T. på at få opklaret af Nordjyllands Politi.

22-årige Mia Skadhauge Stevn er ikke blevet set siden natten til søndag, hvor hun var i byen i Jomfru Ane Gade i Aalborg.

Det er familien til Mia, som har meldt hende savnet, hvorfor politiet efterfølgende efterlyste kvinden offentligt.

Kun godt halvandet døgn efter hendes forsvinding gik der, før Nordjyllands Politi kunne gå ud til offentligheden med en efterlysning af den formodede pirattaxa, som 22-årige Mia Skadhauge Stevn tidligt søndag morgen i Aalborg satte sig ind i.

For siden hører alle spor af hende tilsyneladende op, og politiet frygter, at den unge kvinde er blevet offer for en forbrydelse.

Nordjyllands Politi er tydeligvis meget bevidste om, at de første timer, døgn og måske uger af efterforskningen i sagen kan vise sig at være af helt afgørende betydning.

Eksempelvis i forhold til at sikre, at elektroniske spor fra overvågningsbilleder og -videoer ikke forsvinder.

»Hvis man bor i og omkring Aalborg Kommune, og man har video eller anden overvågning i sin bil, sit hjem eller andet, som man ved har optaget i tidsrummet søndag morgen omkring klokken 6 og klokken 8, så skal man straks sikre det, så det ikke bliver slettet. Og jeg vil også gerne opfordre til, at man ser det igennem, og hvis der er noget, der giver anledning til bekymring, så skal man ikke tøve med at ringe til os,« understregede vicepolitiinspektør Frank Olsen fra Nordjyllands Politi allerede mandag aften.