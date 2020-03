I ni tilfælde har politiet sigtet personer for overtrædelse af kniv- og våbenloven efter drabet på 24-årig.

Der er stadig risiko for alvorlig vold i Fredericia mellem to grupperinger efter drabet på en 24-årig mand i Korskærparken sidst i februar.

Det er politiets begrundelse for tirsdag at forlænge en såkaldt visitationszone to steder i byen. Politiet kan dermed uden en konkret mistanke bede folk om at vende lommer i de afgrænsede zoner.

Der er fortsat "risiko for yderligere alvorlige voldelige opgør i områderne, da der kontinuerligt er fundet våben i zonerne", hedder det i en pressemeddelelse.

I tiden frem til søndag har politiet således i ni tilfælde rejst sigtelse om overtrædelse af våben- og knivloven, ligesom der har været 13 tilfælde af besiddelse af narkotika.

Visitationerne kan foreløbig finde sted frem til 8. april. Såvel personer som køretøjer kan blive undersøgt uden nogen konkret mistanke.

Drabet på den 24-årige skete 24. februar om eftermiddagen i Korskærparken. I sagen er tre personer varetægtsfængslet.

Den ene sigtes for at have begået drabet og være flygtet fra stedet på en sort scooter. Sigtelserne mod de to andre er ikke kendt af offentligheden. Fængslingerne udløber i øvrigt sidst på ugen.

/ritzau/