De to personer, der blev ramt ved torsdagens skudepisode på Nørrebro er uden for livsfare.

Det oplyser Københavns Politi på det sociale medie X.

Der har indtil nu været udmeldinger i forskellige retninger. Først kunne TV 2 meddele, at de to forurettede var uden for livsfare, men måtte senere trække det tilbage.

Politiet oplyser, at de vil være massivt til stede i området omkring Lundtoftegade hele aftenen.

Både i forbindelse med efterforskningen i sagen, men også for at skabe tryghed for beboere i området.

Københavns Politi rykkede torsdag eftermiddag til Nørrebro i København efter en anmeldelse om skyderi.

Ifølge Ritzau kom anmeldelsen 14:53.

Politiet er i forbindelse med skyderiet også til stede ved Rigshospitalet.

Tidligere torsdag efterlyste politiet oplysninger i sagen, er man i besiddelse af den slags kan man kontakte politiet på telefon 1-1-4.