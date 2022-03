Østjyllands Politi kører i dag en aktion på efterlyste til Fogedretten.

De oplyser, at de allerede har hentet en håndfuld borgere, som lige nu venter på at skulle fremstilles.

Det skriver politiet på Twitter.

Politiet opfordrer derfor til at rette henvendelse til Fogedretten.

»Hvis du vil slippe for, at vi henter dig på din bopæl eller arbejdsplads, så få rettet henvendelse til Fogedretten,« skriver de.

Fogedretten er en del af byretten, og den behandler sager om tvangsgennemførelse af krav.

Det kan både være krav fra private og virksomheder.

Af privat karakter kan det eksempelvis dreje sig om at gennemtvinge retten til at se ens børn i forbindelse med samværsaftaler og lignende.

Fogedretten er også ansvarlig for at gennemføre krav, der handler om penge. De hjælper altså med at inddrive penge, der skyldes. Det er den største del af Fogedrettens arbejde.