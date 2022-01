Både bilister og cyklister risikerer at komme rigtig galt afsted, når folk sætter sig op på den tohjulede uden at have det rette lys på cyklen.

Derfor kommer Fyns Politi nu med en opfordring til, at alle cyklister husker lys på cyklen i de mørke timer. Og sammen med opfordringen oplyser de desuden nogle alvorlige tal.

»En ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik viser, at 44 procent af cyklister med fejl på lygterne eller lygter, der slet ikke lyser, alligevel vil vælge at cykle, når det er mørkt,« skriver politiet i et opslag på Facebook.

Her understreger de også, at bilister også oplever, at problemet er omfattende.

»I undersøgelsen er bilister blevet spurgt, om de indenfor seneste tre måneder har oplevet cyklister med dårligt eller slet ingen lys. Hver tredje svarer ja – ofte eller meget ofte.«

Derefter påpeger de, hvordan man eventuelt kommer uden om den situation, at ens lygter løber tør, mens man netop er på tur på cyklen.

»Vi siger bare, du er godt nok mørk uden lys på cyklen, og det kan være livsfarligt – også selv om du synes, du passer på. Så drop mørkelegen – få lys på cyklen (og hav gerne et sæt ekstra lygter i lommen, man ved jo aldrig),« lyder det afslutningsvist.

Rådet for sikker trafik oplyser, at det koster 700 kroner i bøde, hvis man bliver taget for at køre uden lys på cyklen i lygtetændingstiden.