To drenge på seks og otte år samt en 11-årig pige blev meldt savnet. Mange ville hjælpe politiet.

Politifolk med hunde ledte mandag efter tre børn, der forsvandt fra Oust Mølleskolen i Randers.

En dreng på seks år, en anden dreng på otte samt en 11-årig pige var blevet væk. Al frygt blev afblæst, da de tre først på eftermiddagen blev fundet fundet hos et familiemedlem til et af dem.

En stedfortrædende skoleleder oplyste til Randers Amtsavis, at politiet ledte efter de tre børn med hjælp fra hunde. Skolen ligger ved en skov i Randers Nord.

Drengene blev omkring klokken otte kørt til skolen af en taxa, som satte dem af nær indgangen, oplyser politiet. Tilsyneladende gik de ikke ind på selve skolen, oplyser Østjyllands Politi.

Pigen forlod på et senere tidspunkt på formiddagen skolen.

Politiet fik anmeldelse om sagen klokken 10.30. Alt tyder på, at de af egen fri vilje er gået fra stedet, lød det i en pressemeddelelse ved 12.30-tiden.

I et forsøg på at opspore børnene rundsendte politiet efterlysningen til bus- og taxaselskaber.

Den offentlige omtale fik en del respons fra borgere. Men nogle risikerede at genere politiets eftersøgning.

"Det er vigtigt, at I følger vores anvisninger i området, så I ikke kommer til at gå i vejen for vores hunde og betjente", skrev politiet på Twitter ved 13-tiden.

Lidt før klokken 14 kunne politiet afblæse indsatsen, da de tre blev fundet i god behold.

