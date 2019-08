Midt- og Vestsjællands Politi har spærret en del af Hundige Strandvej af lige ved Hundige Kro.

Politiet oplyser på Twitter, at det skyldes, at de har afgivet varselsskud for at få en bil til at stoppe.

'Der er afgivet varselsskud i forbindelse med at føreren af et eftersat køretøj har forsøgt at påkøre politiet.'

Ingen er kommet til skade i forbindelse med episoden.

B.T. har været i kontakt med Susanne Birkholm, der bor i området.

»Jeg var indenfor, da jeg hørte et par ordentlige brag. Jeg blev helt forskrækket. Herefter kiggede jeg ud og så og hørte en masse betjente,« siger hun.

Hun vurderer, at der blev afgivet mellem 4-5 skud.

»Jeg hørte også hunde og alt muligt. Så jeg går ud fra, at der har været noget eftersøgning.«

Susanne Birkholm holdt sig indendøre, men kunne se, at der ikke var nogen civile biler i krydset.

B.T. arbejder på at få en uddybende kommentar fra Midt- og Vestsjællands Politi, der ikke har oplyst, hvorvidt man fik standset bilen.

Opdateres...