Politiet er fredag morgen massivt til stede på en adresse i Kastrup på Amager. Vagtchefen ved Københavns Politi fortæller, at de er ude til et mistænkeligt forhold med et massivt politiopbud.

»Der har ligget en tilskadekommen mand på græsset i boligområdet, og lige nu undersøger vi, hvorfor han har ligget der. Der har formentlig været noget tumult et sted i nærheden. Han er i hvertfald kommet til skade, men spørgsmålet er, hvorfor han ligger lige der. Han bor ikke i området,« siger Kristian Rohdin.

Den 51-årige mand er kørt på skadestuen, men er i live.

Københavns Politi kan på nuværende tidspunkt ikke give flere detaljer.