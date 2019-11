Onsdag morgen er politiet massivt til stede ved rockergrupperingen Hells Angels hovedkvarter på Svanevej på Nørrebro samt flere andre lokationer i Hovedstadsområdet.

B.T. erfarer, at der er tale om en aktion i forbindelse med et drab i Rødovre i maj. Her blev en 36-årig mand skuddræbt.

Der skulle være mindst fire salatfade, omkring 30 betjente, flere civile vogne samt en drone på Svanevej. Mindst én person er set blevet ført væk i håndjern. Dette har politiet endnu ikke bekræftet.

Kender du noget til sagen? Tip redaktionen på 1929@bt.dk.

På Twitter oplyser Københavns Vestegns Politi, at der er tale om flere ransagningsaktioner på Vestegnen og i København.

'Der er tale om ransagninger i en verserende efterforskning og vi har pt ikke yderligere informationer, men vi vender tilbage med yderligere snarest '

Ifølge B.T.s oplysninger er man også til stede på Siljangade på Amager, hvor HA også har et klubhus. Politiet skulle sammenlagt være rykket ud på seks lokationer.

En stor mørk bil blev set kørende fra Løvevej i Rødovre efter skudepisoden 5. maj- og en lignende bil blev fundet i brand på Stærkendevej i Hedehusene kl. 22.30.



»Vi undersøger aktuelt, om der er en sammenhæng, og vi hører gerne fra vidner, som har set bilen før, under eller efter skudepisoden på Løvevej lørdag aften kl. 21.59, ved Stærkendevej ved 22.30-tiden eller på vejene mellem Rødovre og Hedehusene,« sagde vagtchef Henrik Hougaard til B.T. i forbindelse med drabet.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra politiet.

Opdateres..