Københavns Politi er torsdag aften rykket ud til et muligt skyderi på Nørrebrogade.

Det oplyser politikredsen til B.T.

De er til stede med mange styrker, lyder det.

»Vi får en anmeldense om skyderi, og er derfor massivt til stede i øjeblikket, hvor vi er ved at danne os et overblik over, hvad der præcist er sket,« fortæller Martin Kajberg, vagtchef ved Københavns Politi.

Om der er nogen tilskadekomne, kan politiet ikke fortælle på nuværende tidspunkt.

»Vi har ikke mere at sige lige nu,« lyder det.

Et øjenvidne på stedet fortæller til B.T:

»Jeg har set politiet gå rundt med rifler og kigge ind i opgange.«

Opdateres...