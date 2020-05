Hvad er der sket med den 39-årige mand, der tidligere på ugen forsvandt sporløst fra en adresse lidt uden for Frederikshavn i Nordjylland?

Det forsøger politiet at finde ud af, og som tiden går, vokser frygten for, at han har været udsat for en forbrydelse.

»Vores videre efterforskning af sagen har givet anledning til bekymring. Vi frygter, at han kan være blevet udsat for en forbrydelse,« siger lederen af politiets efterforskning, vicepolitiinspektør Frank Olsen, i en pressemeddelelse.

Derfor er Nordjyllands Politi torsdag formiddag massivt til stede på en ejendom på Rendborgvej nord for Frederikshavn, hvor man er i gang med en ransagning.

Politiet ransager adresse i Frederikshavns-området #politidk https://t.co/gKrwkOpifz pic.twitter.com/h3Gpy3hB81 — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) May 14, 2020

Vicepolitiinspektør Frank Olsen ønsker dog ikke at komme med yderligere oplysninger i sagen.

Nordjyllands Politi oplyser dog, at man ud over ejendommen på Rendborgvej undersøger andre lokaliteter i området. Derfor vil beboerne i og omkring Frederikshavn se en del mere politi i løbet af torsdagen, end de er vant til.

På nuværende tidspunkt ønsker politiet ikke at gå nærmere i detaljer i sagen.

Ifølge Nordjyske var det den 39-åriges familie, der mandag ringede til politiet. De kunne fortælle, at han lørdag havde ringet til dem og fortalt, at han var bange for noget.

Derfor aftalte de, at han skulle komme hjem, men han kom aldrig. Siden har de ikke kunnet komme i kontakt med ham.

»Så vi har en mistanke om, at nogen kan have været ude efter ham,« siger Frank Olsen til avisen.

Politiet vil dog ikke udelukke, at manden selv kan have ønsket at forsvinde.

Nordjyske skriver, at den forsvundne 39-årige mand er identisk med den mand, der i efterårets 2016 blev udsat for et drabsforsøg under et drikkelag i byen Elling. Her blev han slået i hovedet med en gaffelnøgle, så han fik livstruende kraniebrud. Han blev overhældt med benzin og smidt ind bag i en varebil og kørt væk.

I forbindelse med den nuværende sag har politiet også ledt efter mandens bil. Den er fundet forladt på Rimmen Station nord for Nielstrup.

Kender du noget til sagen og ved noget den 39-årige, vil politiet meget gerne høre fra dig.

Nordjyllands Politi kan kontaktes på telefon 114.