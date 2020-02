Onsdag aften har Fyns Politi modtaget en anmeldelse om et overfald på en ung mand.

Overfaldet er sket omkring kl. 20.30 ved Kochsgade/Døckerslundsvej. Fyns Politi oplyser, at de er massivt tilstede i området for at undersøge sagen.

Det er en 31-årig mand, som kommer fra Odense, der er blevet overfaldet. Manden er blevet kørt på skadestuen med skader på øjnene. Politiet oplyser, at skaderne er begået med en kniv:

»Han er ikke blevet skåret, men er nok blevet skåret. Han skal ikke opereres, men måske skal han sys,« siger Henrik Krøjgaard, vagtchef ved Fyns Politi.

Foto: Michael Nørgaard//BYRD Vis mere Foto: Michael Nørgaard//BYRD

Ifølge Fyns Politis vagtchef forklarer manden, at der var flere end én overfaldsmand, men hvor mange vides ikke.

»Der har været flere gerningsmænd om det, men vi har ikke kunne finde nogen vidner ude på stedet.«

Vagtchefen forklarer desuden, at man sent onsdag aften er færdige med at undersøge gerningsstedet, men at politiet endnu ikke har nogle konkrete oplysninger, der kan lede en mistanke i en bestemt mistanke.

Fyns Politi opfordrer til, at man kontakter 114, hvis man har set noget, der kan hjælpe efterforskningen.