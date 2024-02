Politiet er lige nu massivt til stede i det centrale Næstved. Her efterforsker man et knivstikkeri.

Det bekræfter Sydsjællands Politi på X.

»Vi er tilstede med mange patruljer efter en hændelse i Sct. Mortens Gade i Næstved centrum,« skriver Sydsjællands Politi.

»Det er fortsat sikkert at færdes i byen, men respekter venligst vores afspærringer. Vi vender retur, når vi har yderligere,« lyder det desuden fra politiet.

Politiet modtog anmeldelse om hændelsen – et knivstikkeri – omkring kl. 18.30, oplyser vagtchef Morten Kronbo over for B.T.

Der er tale om én person, som er blevet stukket. Vedkommendes tilstand er ukendt.

På X tilføjer politiet, at man nu søger vidner, der kan have observeret noget i forbindelse med episoden.

Man opfordrer borgere med oplysninger til at henvende sig på 1-1-4.

Vagtchefen ved ikke, præcist hvornår man er færdige med arbejdet på gerningsstedet men forventer, at der vil være tale om 'noget tid endnu'.