Onsdag morgen er politiet massivt til stede ved rockergrupperingen Hells Angels hovedkvarter på Svanevej i Københavns Nordvestkvarter samt flere andre lokationer i Hovedstadsområdet.

Som B.T. erfarede tidligere på dagen, bekræfter politiet, at der er tale om en aktion i forbindelse med et drab i Rødovre i maj. Her blev en 36-årig mand skuddræbt.

Der skulle være mindst fire salatfade, omkring 30 betjente, flere civile vogne samt en drone på Svanevej.

»Ransagningerne er led i den omfattende efterforskning, som er foretaget siden drabet i maj måned. Under ransagningerne er sikret en række effekter, som nu vil indgå i den videre efterforskning,« siger vicepolitiinspektør Peter Malmose i en pressemeddelelse.

Kender du noget til sagen? Tip redaktionen på 1929@bt.dk.

I forbindelse med efterforskningen, leder politiet efter en 30-årig mand fra rockermiljøet, som aktuelt vurderes at have taget ophold i udlandet.

Manden er fængslet in absentia i drabssagen og efterlyst internationalt.

»Vi vil opfordre manden til at melde sig til dansk politi. Hvis ikke det sker, kan det blive nødvendigt at efterlyse ham offentligt,« siger Peter Malmose.

Ifølge B.T.s oplysninger er man også til stede på Siljangade på Amager, hvor HA også har et klubhus. Politiet skulle sammenlagt være rykket ud på seks lokationer.

En stor mørk bil blev set kørende fra Løvevej i Rødovre efter skudepisoden 4. maj, og en lignende bil blev fundet i brand på Stærkendevej i Hedehusene kl. 22.30.



»Vi undersøger aktuelt, om der er en sammenhæng, og vi hører gerne fra vidner, som har set bilen før, under eller efter skudepisoden på Løvevej lørdag aften kl. 21.59, ved Stærkendevej ved 22.30-tiden eller på vejene mellem Rødovre og Hedehusene.«

Sådan lød det fra vagtchef Henrik Hougaard til B.T. i forbindelse med drabet.

Københavns Vestegns Politi oplyser, at man fortsat gerne vil høre fra borgere, der kender noget til skuddrabet. Du kan kontakte politiet på 43861448.