Der har tidligt torsdag aften været to skudepisoder med kort tids mellemrum i København.

Ved den ene blev en teenager ramt af skud i Fensmarksgade på Nørrebro. Han er uden for livsfare, oplyser Københavns Politi.

»Vi får klokken 18.10 anmeldelse om, at der er skudt fra et køretøj på Frederiksborgvej i Nordvestkvarteret,« fortæller politiets vagtchef Kristian Rodin til Ritzau

»Klokken 18.15 får vi så en melding om, at en person er blevet ramt af skud i Fensmarksgade.«

Der er ikke meldinger om, at nogen skulle være ramt i forbindelse med skudepisoden på Frederiksborgvej, hvor der ifølge vagtchefen blev affyret "et par skud".

Episoden i Fensmarksgade blev politiet først opmærksom på, da man fik at vide, at en dreng var blevet ramt af et skud. Der var ingen, som anmeldte selve skyderiet.

Politiet har sendt store styrker ud og afspærret begge områder, der ligger forholdsvis tæt på hinanden.

»Vi er selvfølgelig ved at undersøge, om der er en sammenhæng mellem de to episoder, eller om det er isolerede hændelser, der tilfældigt er sket næsten samtidig og tæt på hinanden,« siger Kristian Rodin.

