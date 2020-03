Københavns Politi er lørdag aften massivt til stede ved Vestvolden i Husum.

Det bekræfter vagtchef Michael Andersen over for B.T.

»Vi er igang med at undersøge, om vi står med muligt gerningssted,« siger han.

Vagtchefen oplyser yderligere, at politiet er ved at få tændt lys derude, fordi de regner med at skulle arbejde på stedet det meste af natten.

Andet ønsker politiet dog ikke at oplyse på nuværende tidspunkt.

De ønsker heller ikke at kommentere, om politiaktionen har forbindelse til skyderiet i Brønshøj fredag aften, eller det mistænkelige dødsfald i en lejlighed i Søborg natten til lørdag.

Opdateres...