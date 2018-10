Syd- og Sønderjyllands Politi er massivt til stede i Nørregade i Esbjerg efter voldshændelse.

En anmeldelse om, at fire personer havde udøvet vold mod en 19-årig mand i en frisørsalon i Nørregade i Esbjerg, har fået politiet til at rykke massivt ud til stedet.

Manden er blevet tildelt knytnæveslag og truet med en kniv, men er udelukkende kommet lettere til skade.

»Vi ved endnu ikke, om hvem gerningsmændene er eller hvad motivet er,« siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Mads Lervad Gammark, til B.T.

Politiet efterforsker i øjebliket hændelsen.

Der har de seneste måneder været voldelige sammenstød mellem to lokale grupperinger i Esbjerg, som har ført til, at der er visitationszoner i Esbjerg.

I den første måned har det medført 258 visitationer. Det har resulteret i seks sager om overtrædelse af våbenloven og tre sager om overtrædelse af knivloven, skrev Berlingske i september.

De to grupperinger kommer fra henholdsvis Kvaglund og Stengårdsvej, og politiet understreger, at man er i tæt samarbejde med blandt andet Esbjerg Kommune om forebyggelse i de to boligområder.

Opdateres...