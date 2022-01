Søndag aften er politiet talstærkt til stede i Ebeltoft.

Det viser billeder, som B.T. har set.

Vagtchef ved Østjyllands Politi bekræfter til B.T., at de er på stedet for at efterforske 'en hændelse'.

»Jeg kan bekræfte, at vi er ude og efterforske mistænkelige forhold,« oplyser vagtchefen.

I forlængelse heraf fortæller han, at der er en anholdt i sagen.

Hvad der er sket, vides i skrivende stund ikke.

Artiklen opdateres løbende.