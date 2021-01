En 32-årig mand er ramt af skud på Strandesplanaden i Brøndby Strand.

Det skriver Vestegnens Politi på Twitter.



Politiet oplyser, at de er talstærkt til stede, flere veje er afspærret og buslinjer omlagt.

Politiet modtog meldingen klokken 18.16 og kan foreløbig ikke give yderligere oplysninger i sagen.

To af politiets teknikere er ankommet til Bækkelunden. Foto: Foto: presse-fotos.dk

Ifølge B.T.s medarbejder på stedet er et område omkring Bækkelunden, som ligger nær Strandesplanaden, spærret af.

To teknikere er lige nu ved at undersøge området.

Rundkørslen ved Bækkelund og Brøndbyvester Boulevard er lige nu lukket, og det har skabt en længere kø.

Efter skudepisoden har Vestegnens Politi bedt Københavns Politi hjælpe med en anholdelse i forbindelse med hændelsen.

Politiet undersøger muligt skyderi i Brøndby Strand. Foto: Byrd / Steven Knap

Derfor anholdt den københavnske politikreds kort tid efter en mand på Hotel Cabinn på Amager.

Vestegnens Politi vil dog ikke oplyse, hvilken forbindelse vedkommende har til skudepisoden.

Politikredsen vil dog gerne oplyse, at den ramte mand ikke er død af sine kvæstelser.