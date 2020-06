En anmeldelse om bevæbnede personer fik lørdag aften Vestegnens Politi til at rykke massivt ud med bevæbnede betjente til et område i Brøndby Strand.

»Vi fik anmeldelsen om, at der var blevet set personer med våben og hastede derud,« siger vagtchef ved Vestegnens Politi, Thomas Christensen, til B.T.

På stedet fandt politistyrkerne en gruppering af mørktklædte og bevæbnede unge mennesker, og politiet så sig nødsaget til at tilbageholde flere personer.

Det viste sig dog, at våbnene var forholdsvist uskyldige - taget i betragtning, hvad både anmelder og politi sandsynligvis har frygtet.

Der var nemlig tale om en større gruppe af unge mennesker, der brugte deres lørdag aften på at lege med splattervåben.

»Det kan påkalde sig opmærksomhed, når nogen leger med sådan noget offentligt. Derfor fik de en gevaldig løftet pegefinger,« lyder det fra vagtchefen.

Vagchefen forklarer yderligere, at flere af de unge mennesker blev tilbageholdt for at afklare, om de talte sandt, da de forklarede, at det ikke var 'rigtige' våben, de havde i hænderne.

Der er nu ro i området, og den unge, splatterbevæbnede flok har fået en advarsel, de nok sent glemmer.