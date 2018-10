Politiet er talstærkt til stede ved en spillekiosk på Brønshøj Torv, oplyser vagtchef ved Københavns politi.

»Angiveligt er en eller flere personer truet af en gruppe, hvor der er blevet set en pistol,« siger vagtchef ved Københavns Politi Henrik Brix til B.T.

Vagtchefen understreger, at der ikke er blevet affyret skud.

Københavns Politi undersøger nu sagen, som de fik en anmeldelse på klokken 20.16 onsdag aften.

»Anmeldelsen tikkede ind, da en ung mand følte, at der var ugler i mosen, og at nogen var efter ham. Da vi ankom, havde der været trusler med pistol i mellemtiden,« siger Henrik Brix.

Københavns Politi har ikke anholdt nogen i forbindelse med truslerne.

»Vi er i gang med at undersøge sagen for at finde ud af, hvad der er op og ned,« siger Henrik Brix.

Politiet har ingen efterlysninger i forbindelse med sagen.

»Der er tale om anden etniske danskere i mørkt tøj, hvilket er en lidt for bred beskrivelse,« siger Henrik Brix.

Ifølge B.T.s mand på stede er politiet massivt til stede med flere patruljevogne og hunde.

»Politiet kører op og ned af Frederikssundvej. De er meget opmærksomme,« siger B.T.s mand på stedet.

