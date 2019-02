Østjyllands Politi er onsdag eftermiddag 'massivt til stede' efter et masseslagsmål ved Bazar Vest i Brabrand.

Klokken 15.14 fik politiet en anmeldelse om et større sammenstød mellem to grupper ved indkøbscentret, hvilket fik Østjyllands Politi til at rykke talstærkt ud.

Efter masseslagsmålet er én person lettere tilskadekommen, lyder meldingen fra politiet på Twitter. Ifølge Århus Stifttidende har vidner set, at der har været benyttet knive under sammenstødet.

Kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi Lotte Fisker Jørgensen oplyser, at politiet har haft oprettet en visitationszone i området som følge af flere voldsepisoder.

Slagsmålet har ifølge Lotte Fisker Jørgensen dog umiddelbart ikke relation til den aktuelle bandekonflikt. Østjyllands Politi har anholdt seks personer, der har været involveret i slagsmålet.

Det populære indkøbscenter Bazar Vest er åbent og ikke påvirket af episoden, men politiet er stadig til stede i området resten af aftenen for at sikre ro.

Der har tidligere været adskillige andre voldsepisoder og knivoverfald ved Edwins Rahrs Vej foran Bazar Vest.