Politiet er lige nu massivt til stede i Vollsmose efter en skudepisode.

Det meddeler Fyns Politi til B.T.

Skudepisoden skete klokken torsdag eftermiddag klokken 14.

På Twitter uddyber politiet:

'Vi er lige nu massivt tilstede i bydelen Vollsmose i Odense. Årsagen er et skyderi i Bøgeparken omkring kl 14., og politiet er tilstede både for at efterforske hændelsen og for at genskabe trygheden i området. Politiet har ikke oplysninger om at nogle er ramt af skud.'

Opdateres...