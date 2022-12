Lyt til artiklen

Københavns Vestegns Politi er fredag aften massivt til stede i Taastrup efter et knivstikkeri omkring Torstorp Skole.

»Vi har haft en hændelse, hvor en person er blevet stukket med kniv,« oplyser vagtchef Lasse Michelsen.

Der er tale om overfladiske skrammer og personen er uden for livsfare.

To formodede gerningsmænd er stukket af fra stedet – en af dem på knallert. Derfor opfordrer politiet borgere i området, der har set eller hørt noget, om at kontakte politiet.

Politiet har på nuværende tidspunkt ikke noget nærmere signalement af de to formodede gerningspersoner – andet end der er tale om to mænd.

Hvad de nærmere omstændigheder er til knivstikkeriet, ved politiet ikke på nuværende tidspunkt.

»Men der er ikke noget, der indikerer, at det er banderelateret,« slår vagtchefen fast.

Politiet modtog anmeldelsen 19.12 og er fortsat massivt til stede i området, hvor de afsøger med hunde.

Det er nu det ottende knivstikkeri på en uge, der har fundet sted i København. Få et overblik over de andre sager her.

B.T. følger sagen.