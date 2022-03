Tidlig søndag morgen er en mand blevet stukket med en kniv på Christiania.

»Klokken 06:23 fik vi en politianmeldelse om knivstik af en mand. Han er kørt på Rigshospitalet, og meldingen er, at han er stabil,« siger Michael Andersen, der er er vagtchef hos Københavns Politi.

Han fortæller videre, at politiet lige nu er tilstede på det konkrete sted på Christiania for at se efter mulige gerningsmænd, samt om der er flere ofre.

»Vi er lige nu i gang med at undersøge sagen ude på Christiania, så derfor er meldingen ret sparsom lige nu,« siger vagtchefen.

Ifølge B.T.s oplysninger er knivstikkeriet sket mellem Fredens Ark og Tinghuset i hjertet af Christiania.

Er der melding om nogen anholdte for knivstikkeriet?

»Nej, det er der ikke nogen melding om,« siger Michael Andersen.

B.T. følger sagen...