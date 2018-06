Den formodede gerningsmand bag knivstikkeri er indlagt og kan derfor ikke møde til grundlovsforhøret.

Aalborg. En 24-årig kvinde er uden for livsfare, efter at hun tirsdag eftermiddag blev overfaldet med kniv i sit eget hjem tæt ved Løgstør.

Det oplyser politikommissær Henrik Staal fra Nordjyllands Politi.

Kvindens 47-årige mandlige samlever kom også til skade. Han bliver onsdag fremstillet for drabsforsøg in absentia. Det skyldes, at han stadig er indlagt på sygehuset.

- Vi har endnu ikke kunnet tale med dem, så vi ved ikke, hvad motivet er, siger Henrik Staal.

Det vides derfor heller ikke, hvordan den 47-årige forholder sig til sigtelsen.

Det var klokken 15.42 tirsdag, at politiet fik en anmeldelse om knivstikkeri i Overlade ved Løgstør og sendte flere patruljer samt to ambulancer til stedet.

Det viste sig, at kvinden var stukket i maven. Hun var ved bevidsthed og blev bragt til Aalborg Universitetshospital, hvor hun blev behandlet.

/ritzau/