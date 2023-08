To piger på 17 år var søndag aften udsat for et yderst klamt syn på Hovedvejen i Fausing cirka 20 kilometer øst for Randers.

En ukendt mand blottede sig foran dem og onanerede, mens han stirrede på dem, skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Her fremgår det, at de to piger befandt sig på en bænk, hvor de sad og snakkede, da de pludseligt fik øje på manden.

Klokken 20.37 sendte Østjyllands Politi en patruljevogn ud til stedet til, men manden var væk, da politiet ankom.

De to piger har til politiet beskrevet den blottende mand som værende kraftig af bygning og med skæg.

Han var iført en T-shirt og joggingbukser på gerningstidspunktet.

Østjyllands Politi har ikke fundet frem til den blottende mand.

Politikredsen oplyser derfor, at de gerne hører gerne fra vidner, der måtte have set eller oplevet lignende eller har kendskab til den pågældende person.

Her er B.T.s podcast om kriminalitet: