Der må ikke være over 200 ved begravelser udenfor. Politiet i Aarhus måtte torsdag bede folk om at sprede sig.

Politiet har torsdag måttet skride ind ved en begravelse på Vestre Kirkegård i Aarhus, hvor for mange mennesker har været forsamlet.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Da begravelsen skulle i gang, var det politiets vurdering, at der var flere end 200 personer forsamlet på stedet, og begravelsen blev derfor midlertidigt afbrudt.

En del af de tilstedeværende personer blev bedt om at forlade stedet, så antallet af deltagere blev bragt ned under 200, og flere gik fra stedet.

Men da begravelsen blev genoptaget, vendte mange retur, skriver politiet. Derfor blev begravelsen endnu en gang afbrudt.

Efter at deltagerne for anden gang var blevet bedt om at sprede sig, blev begravelsen gennemført.

Østjyllands Politi har ikke sigtet nogen fra begravelsen med det samme, men vil nu vurdere, om man har beviser nok til at sigte deltagere i begravelsen.

- Ud fra vores betjentes observationer skal vi vurdere, om de mere end 200 mennesker alle har været en del af denne begravelseshandling, eller om de bare passerede igennem kirkegården, siger politiinspektør Martin Løye til Ritzau.

Om man vil sigte samtlige 200 mennesker, hvis man vurderer, at de alle har deltaget i begravelsen, vil Martin Løye ikke sige noget om.

- Vi er nødt til at kigge på vores beviser for at finde ud af, hvad vi har af muligheder for at sigte, konstaterer han.

Politiets nuværende materiale består blandt andet af skriftlige rapporter billeder fra begravelsen, som der skal bruges til at vurdere, om der skal rejses sigtelser for overtrædelse af forsamlingsforbuddet.

Østjyllands Politi vil først begynde at kigge materialet igennem fredag.

Ved udendørs begravelser og bisættelser må der maksimalt være 200 personer samlet.

