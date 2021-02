En skønhedsklinik i Roskilde er lørdag blev tvangslukket af politiet, fordi den havde åbnet trods den aktuelle coronanedlukning.

Det er fjerde gang på kun én måned, at politiet i samme anledning har været forbi adressen.

Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi over for B.T.

»Vi har en forretning, der bryder forbuddet gang på gang, og nu bliver de sigtet igen,« siger vagtchef Lars Galasz.

Som ved tidligere tilfælde havde politiet lørdag fået et tip om, at skønhedsklinikken havde gang i biksen, selv om de såkaldte liberale serviceerhverv – som blandt andet frisører, tatovører, solarier, køreskoler og altså skønhedsklinikker hører under – har skullet holde lukket siden 21. december sidste år.

»Vi kom forbi og kunne se, at der var åbent for offentligheden: Der var kunder i butikken, og det går ikke. Det er en overtrædelse af forbuddet, så vi skred ind og lukkede forretningen,« siger Lars Galasz, vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Lørdag blev både bestyreren og ejeren i den forbindelse sigtet. Det koster en bøde til hver på 10.000 kroner. Som ved de tidligere tilfælde, hvor politiet har lukket klinikken: Det er også sket 9. januar, 20. januar og i forrige weekend.

»Nu skal sagen jo juridisk vurderes, og så kan bøden jo godt blive større, for der er jo skærpede omstændigheder nu. Og det er jo den måde, vi kan sanktionere på: Ved at give bøder og bøder og bøder,« siger Lars Galasz fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Indtil videre skal de danske butikker undtagen dagligvarebutikker og apoteker holde lukket til og med 28. februar, og fra politiet lyder en opfordring til at følge restriktionerne.

»Det er trist for alle forretninger lige nu, men vi har en lov, og den skal overholdes. Jo bedre vi er til det, jo før kan vi åbne igen, så jeg synes da absolut, at forretningerne på trods af, at det gør ondt, skal overholde loven,« siger Lars Galasz.