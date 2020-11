En ejer af et sted, hvor der blev holdt fest, er sigtet for at bryde regler om at lukke klokken 22.00.

Københavns Politi lukkede lørdag aften en fest, hvor 73 personer efterfølgende er blevet sigtet for brud på forsamlingsforbuddet.

Samtidig er stedets ejer blevet sigtet for overtrædelse af reglerne, fordi der var åbent og blev solgt alkohol efter klokken 22.00.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Siden 26. oktober har forsamlingsforbuddet i Danmark været ti personer. Det udløser en bøde på 2500 kroner at bryde forsamlingsforbuddet.

For værtshuse, caféer eller barer, der bryder den regel, er bøden i første omgang 10.000 kroner.

Siden 19. september har barer, caféer og restauranter i hele landet skullet lukke klokken 22.00.

Forbuddet mod at sælge alkohol efter klokken 22.00 har været gældende siden 26. oktober.

/ritzau/