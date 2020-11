Københavns Politi lukkede lørdag aften en større fest i indre by, hvor 73 personer efterfølgende er blevet sigtet for brud på forsamlingsforbuddet.

Samtidig er stedets ejer blevet sigtet for overtrædelse af reglerne, fordi der var åbent og blev solgt alkohol efter klokken 22.00.

»Der var tale om et større sted i indre København, hvor vi efter en anmeldelse blev opmærksomme på, at der pågik en fest. Da vi ankommer til stedet, får vi festen stoppet, og alle dem, der er til stede, bliver sigtet,« siger vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Rasmus Agerskov Schultz til B.T.

Politiet ønsker ikke at oplyse det nøjagtige sted i byen, men oplyser, at man kigger med stor alvor på situationen.

Vi har i aftes måtte lukke en fest, hvor 73 personer er sigtet for forsamlingsforbuddet ligesom stedets ejer er sigtet for overtrædelse af lukkekravet og salg af alkohol efter kl. 22. Yderligere er der sigtet 11 andre for overtrædelse af forsamlingsforbuddet #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) November 8, 2020

»Det er alvorligt. Der er jo en grund til, at vi har nogle restriktioner, vi er meget ærgerlige over at se, at nogen ikke kan tage det ansvar på sig. Det gælder både ejeren af beværtningen, men også de folk, der var til stede,« siger han.

Politiet oplyser til B.T., at ingen af gæsterne forsøgte at flygte fra stedet, da politiet ankom, men at ‘det foregik stille og roligt’. Der var tale om folk i forskellige aldre.

»Det var ikke kun unge mennesker, det var hele spektret, som var på stedet. For os så det ud, som om der var tale om en arrangeret fest og ikke en tilfældighed, at man blev hængende efter kl. 22.00,« siger Rasmus Agerskov Schultz

Politiet kunne desuden sigte yderligere 11 mennesker et andet sted i byen senere på aftenen for at overtræde forsamlingsforbuddet.

Siden 26. oktober har forsamlingsforbuddet i Danmark været ti personer. Det udløser en bøde på 2500 kroner at bryde forsamlingsforbuddet.

For værtshuse, caféer eller barer, der bryder den regel, er bøden i første omgang 10.000 kroner.

Siden 19. september har barer, caféer og restauranter i hele landet skullet lukke klokken 22.00.

Forbuddet mod at sælge alkohol efter klokken 22.00 har været gældende siden 26. oktober.