Politiet har natten til lørdag afbrudt en kæmpe fest i København, fordi der var for mange mennesker samlet i forhold til coronarestriktionerne.

I alt 102 festdeltagere blev sigtet.

Det bekræfter Københavns Politi søndag morgen over for B.T.

Og bare lige for at slå én ting fast: Det er ikke hver dag, at politiet udskriver 102 coronabøder på samme adresse.

»Hvad jeg lige kan huske, er det isoleret set det største antal bøder, vi har udskrevet ved en enkeltstående fest,« siger vagtchef Jesper Frandsen.

Politiet ankom til lejligheden i Købmagergade, som er en af de store gågader i København, ved 1-tiden.

»Og så lukkede vi festen ned,« som vagtchef Jesper Frandsen udtrykker det.

Forsamlingsforbuddet siger i øjeblikket, at kun fem personer må samles af gangen.

En overtrædelser udløser bøder på 3.500 til alle tilstedeværende personer.